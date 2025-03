iPhone 17 Air doveva essere uno smartphone portless

Dopo aver annunciato il quinto membro della famiglia, Apple apporterà un importante cambiamento alla prossima serie di smartphone. Il modello Plus verrà sostituito da un dispositivo più sottile, noto come iPhone 17 Air. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, doveva essere uno smartphone portless.

Apple voleva eliminare la porta USB Type-C

Secondo Gurman, il nuovo iPhone 17 Air avrà uno schermo da 6,6 pollici (l’attuale iPhone 16 Plus ha uno schermo da 6,7 pollici) e supporterà la tecnologia ProMotion (refresh rate variabile fino a 120 Hz). Lo spessore dovrebbe essere 5,5 millimetri. Altre specifiche previste sono: processore A19, singola fotocamera posteriore da 48 megapixel e modem C1 (come quello dell’iPhone 16e). Non ci sarà lo slot per SIM (quindi solo eSIM).

Un leaker ha pubblicato le immagini delle unità dummy che mostrano la differenza di spessore con gli altri modelli della serie:

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Apple aveva previsto uno schermo di 6,9 pollici. Ha tuttavia deciso di ridurre la diagonale per non rischiare un nuovo Bendgate (come per l’iPhone 6 Plus nel 2014), considerato lo spessore ridotto. L’azienda di Cupertino voleva anche realizzare uno smartphone portless.

Oltre allo slot per SIM doveva essere eliminata anche la porta USB Type-C per utilizzare esclusivamente la ricarica wireless. Alla fine è stato deciso di mantenere la porta per evitare l’ennesimo scontro con la Commissione europea. L’obiettivo potrebbe però essere solo rimandato.

Le soluzioni tecnologiche implementate per l’iPhone 17 Air verranno utilizzate nello smartphone pieghevole, il cui debutto è previsto nel 2026. Apple dovrebbe inoltre aggiornare il design dei modelli Pro e nascondere sotto lo schermo alcuni componenti della Dynamic Island entro il 2027.