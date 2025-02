iPhone 16e: tutto sul nuovo melafonino da 729 euro

iPhone 16e è ufficiale. Sono dunque state confermate le ultime indiscrezioni per quanto riguarda il nome: non si chiama iPhone SE4, come invece indicato per mesi dai rumor. Integra il chip A18 pronto per l’AI di Apple Intelligence, un comparto fotografico 2-in-1 da 48 megapixel con teleobiettivo 2x ed è proposto al lancio al prezzo di 729 euro.

Tutto sul nuovo iPhone 16e di Apple

Tra i tagli di memoria previsti, da 128 GB, 256 GB e 512 GB, mentre le colorazioni previste sono solo due, entrambe opache: bianco e nero. Tutto confermato anche per quanto riguarda caratteristiche come la presenza del primo modem cellulare progettato internamente dalla mela morsicata (Apple C1) e del notch sulla parte superiore del display OLED da 6,1 pollici.

La scocca è realizzata per resistere a schizzi, gocce e polvere, come testimonia la certificazione IP68. Sulla parte frontale trova posto la protezione Ceramic Shield. Sul lato c’è il tasto Azione per l’accesso rapido alla funzionalità impostata. Queste le parole di Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple.

iPhone 16e racchiude le funzioni e caratteristiche più amate della linea iPhone 16, fra cui un’autonomia eccezionale, la velocità e la potenza del chip A18 di ultima generazione, un innovativo sistema con fotocamera due in uno e Apple Intelligence. Siamo particolarmente felici di completare la lineup con iPhone 16e, un’opzione potente e più conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l’esperienza iPhone.

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel (460 ppi), HDR, True Tone e luminosità fino a 1.200 nit;

chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core;

fotocamera 2-in-1 posteriore Fusion da 48 megapixel con ottica 26 mm (f/1.6) e stabilizzazione ottica, registrazione video 4K a 60 fps;

fotocamera frontale TrueDepth (f/1.9) con Face ID;

connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3;

VoLTE, chiamate su rete Wi-Fi, GPS e NFC;

altoparlanti con audio spaziale;

funzionalità di sicurezza SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti;

batteria con autonomia fino a 26 ore in riproduzione video e ricarica USB-C da 0% a 50% in 30 minuti con un adattatore da 20 W;

dimensioni 146,7×71,5×7,8 millimetri, 167 grammi di peso.

iPhone 16e debutta con iOS 18 preinstallato e, come già scritto, supporto nativo all’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. La fase di preordine prenderà il via alle ore 14 di venerdì 21 febbraio, per poi debuttare ufficialmente una settimana più tardi.

Ci sarà tempo e modo per analizzarne ogni aspetto nel dettaglio. Di fatto, la new entry del catalogo manda in pensione la linea SE, portando con sé funzionalità in linea con le alternative top di gamma e qualche innovazione extra, come nel caso modem Apple C1, il primo realizzato internamente e che con tutta probabilità vedremo integrato anche nella prossima generazione.