Entro poche ore il nuovo melafonino sarà ufficiale: si chiamerà iPhone SE 4 come ipotizzato dalla maggior parte dei rumor circolati oppure iPhone 16E? Si tratta di una possibilità da non scartare. Dovrebbe essere basato sul design di iPhone 16 (non su quello di iPhone 14 come supposto in passato) e costare meno di 500 dollari al debutto negli Stati Uniti.

iPhone SE 4 o iPhone 16E?

A rilanciare la suggestione, in realtà già formulata inizialmente a fine anno, è stato Majin Bu. È un leaker piuttosto noto in ambito mobile. In un post su X, da cui abbiamo estratto l’immagine allegata qui sotto, mostra anche la presunta cover del dispositivo (a destra).

A questo si aggiunga che, una fonte solitamente molto affidabile come Mark Gurman di Bloomberg, ha ipotizzato un rebrand per lo smartphone economico della mela morsicata. Il quadro è così completo.

Del nuovo iPhone 16E (o iPhone SE 4) sappiamo inoltre che, con tutta probabilità, il design dovrebbe perdere la Dynamic Island vista sulle ultime generazioni del catalogo, in favore di un più tradizionale notch, senza però rinunciare all’autenticazione biometrica con Face ID. È inoltre prevista una sola fotocamera sul retro, con sensore da 48 megapixel. Il display da 6,1 pollici con pannello LTPS OLED, la selfie camera frontale da 12 megapixel, la porta USB-C per la ricarica e il chip A18 con supporto nativo per Apple Intelligence sono le altre caratteristiche date per certe. Sul fronte della connettività, il gruppo di Cupertino avrebbe scelto di integrare un modem progettato internamente.

Indipendente dal nome, l’obiettivo è chiaro. L’azienda vuole tornare ad aggredire la fascia media del mercato come fatto in passato con i modelli della gamma SE, un ambito in cui oggi dominano le alternative del mondo Android. Ne sapremo di più tra poche ore, quando sul sito ufficiale della mela morsicata comparirà la new entry. Non è in programma un evento dedicato come avviene invece in autunno.