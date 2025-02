Tim Cook conferma: iPhone SE 4 il 19 febbraio

Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Tim Cook. Il CEO di Apple ha comunicato su X che un nuovo membro della famiglia verrà annunciato il 19 febbraio, come aveva previsto Mark Gurman (giornalista di Bloomberg). Si tratta ovviamente dell’atteso iPhone SE 4. Intanto, Alibaba ha comunicato che fornirà i servizi AI per Apple Intelligence in Cina.

Nuovo iPhone SE 4 in arrivo

L’attuale iPhone SE 3 è stato annunciato nel 2022. Non è più disponibile in Europa perché la ricarica della batteria avviene tramite porta Lightining, invece che tramite l’obbligatoria porta USB Type-C. Questa non sarà l’unica novità dell’iPhone SE 4. Apple ha eliminato il pulsante Home e il Touch ID, quindi lo sblocco dello smartphone avverrà tramite Face ID.

Queste dovrebbero essere le altre specifiche: schermo OLED da 6,06 pollici (2532×1170 pixel), processore Apple A18, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera posteriore da 48 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, UWB, GPS, Galileo e 5G (primo modem proprietario di Apple), Action Button, batteria da 3.279 mAh con ricarica rapida da 20 Watt e wireless da 15 Watt.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Nel video condiviso da Tim Cook c’è il logo di Apple sovrapposto a quello che sembra il profilo di un AirTag. È probabile che verrà annunciata anche la seconda generazione del tracker. Non è previsto nessun evento in streaming. Gli utenti troveranno tutte le informazioni sul sito ufficiale.

Il nuovo iPhone SE 4 supporterà Apple Intelligence. In Cina non è possibile utilizzare le tecnologie AI occidentali. Il presidente del consiglio di amministrazione (Joseph Tsai) ha confermato che Alibaba fornirà le funzionalità di intelligenza artificiale, come previsto da The Information.

Entrambe le aziende hanno già inviato la documentazione alle autorità locali. Apple aveva valutato anche i modelli AI di ByteDance, Tencent e DeepSeek, ma sono stati scartati. L’azienda di Cupertino continua invece a lavorare con Baidu per funzionalità di ricerca e la versione cinese di Siri.