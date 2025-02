Apple: iPhone SE 4 la prossima settimana, altre novità subito

L’attesa per il nuovo e tanto chiacchierato iPhone SE 4 di Apple sta finalmente per volgere al termine. Stando infatti a quanto riferito nelle scorse ore dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino si sta preparando ad annunciare il suo nuovo smartphone “low cost” entro la prossima settimana.

Apple: iPhone SE 4 in arrivo la prossima settimana, altre novità a partire da oggi

Resta tuttavia qualche incertezza per quel che concerne la data esatta del debutto. Da tenere presente che alcuni giorni fa, Gurman aveva riferito che il nuovo smartphone sarebbe potuto arrivare già questa settimana, ma a quanto pare adesso le informazioni sono cambiate.

Nell’attesa, però, Apple intende togliere i veli ad altre novità, con vari annunci attesi già a partire da oggi, sempre a detta del giornalista. Oltre all’iPhone SE 4, il gruppo capitanato da Tim Cook sembra avere molto altro in cantiere.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti precisamente, ma volendo avanzare qualche ipotesi gli annunci potrebbero riguardare aggiornamenti su servizi, nuovi accessori o qualche aggiornamento software. Inoltre, venerdì il team di Apple Vision Pro contatterà la stampa per un annuncio. Questo potrebbe riguardare nuove funzionalità per il visore o l’espansione della sua disponibilità in altri mercati.

Il MacBook Air M4 sarà invece presentato nelle prossime settimane. Questo modello era inizialmente previsto come il primo grande lancio hardware del 2025, ma sembra che Apple abbia rivisto i suoi piani.

Per i mesi successivi, invece, è previsto il lancio sul mercato dell’iPad “base”e dell’iPad Air con il chip aggiornato M3.