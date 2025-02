Nuovo iPhone SE e PowerBeats Pro 2 in arrivo l'11 febbraio?

L’11 febbraio potrebbe essere una data da segnare sul calendario per i fan di Apple. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, la mela morsicata si prepara a lanciare la quarta generazione dell’iPhone SE e i nuovi auricolari PowerBeats Pro. Un annuncio in sordina, visto che l’azienda non ha ancora inviato inviti per un evento dedicato, né in presenza né virtuale.

Apple pronta a svelare il nuovo iPhone SE e i PowerBeats Pro 2

L’iPhone SE 4 segna una piccola rivoluzione per la linea di smartphone “economici” di Apple. Innanzitutto, dirà addio al Touch ID a favore del Face ID già visto sui modelli più recenti. Inoltre, il design si avvicinerà a quello degli iPhone 14, pur mantenendo un prezzo più abbordabile.

Ma la vera novità sarà il supporto ad Apple Intelligence. Attualmente, l’assistente AI è disponibile solo sugli iPhone 15 Pro e 16. Inoltre, l‘iPhone SE 4 potrebbe essere il primo a montare un modem progettato internamente da Apple.

Apple dovrebbe presentare anche i PowerBeats Pro 2, gli auricolari Bluetooth del marchio Beats. La novità principale sarà l’integrazione di un sensore per monitorare il battito cardiaco, un primo passo per espandere le funzioni di salute e fitness oltre l’Apple Watch.

Cina e India nel mirino di Apple

Apple punta molto sul nuovo iPhone SE per rafforzare la sua presenza in Cina e India, i due maggiori mercati smartphone al mondo. In Cina l’azienda ha registrato un calo dell’11% nelle vendite di iPhone nell’ultimo anno. La causa è da attribuire alla concorrenza dei produttori locali come Huawei e l’assenza di Apple Intelligence. La suite AI non è ancora disponibile nel Paese del Dragone, come in Italia.

Altri prodotti Apple in arrivo nel 2025

Per il resto del 2025, si prevedono aggiornamenti alla linea MacBook Air e iPad Air con i nuovi chip M4, oltre a una possibile new entry nella gamma di dispositivi per la casa smart di Apple. Si parla di un hub domestico con display integrato e forse anche di un primo assaggio di robotica di consumo. Ma per questi prodotti bisognerà aspettare i prossimi mesi.