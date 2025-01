Mancano due mesi al lancio di Apple Intelligence in italiano

Apple Intelligence sarà disponibile in italiano a partire dal mese di aprile. Quella che di fatto è un’ennesima conferma è giunta direttamente dalla mela morsicata, più precisamente dal numero uno Tim Cook. Il rollout entro il 2025 era già noto da tempo. Mancano dunque due mesi o poco più.

Apple Intelligence in italiano da aprile

Queste le parole del CEO (in forma tradotta), incluse nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dei risultati finanziari inerenti all’ultimo trimestre.

Siamo stati entusiasti di offrire ai clienti la nostra migliore gamma di prodotti e servizi durante le festività. Grazie alla potenza di Apple Silicon, stiamo abilitando nuove possibilità per i nostri utenti con Apple Intelligence, che rende app ed esperienze ancora migliori e più personali. E siamo entusiasti che Apple Intelligence sarà disponibile in ancora più lingue questo aprile.

Tra le nuove lingue, appunto, c’è anche l’italiano, insieme a francese, tedesco, portoghese, spagnolo, giapponese, coreano, vietnamita, cinese semplificato e versioni dell’inglese localizzate per India e Singapore.

Il rollout di Apple Intelligence ha preso il via lo scorso anno dagli Stati Uniti. Poi, con l’arrivo di iOS 18.2 a dicembre, la suite è stata messa a disposizione anche degli utenti in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito, a patto però di aver impostato l’inglese come lingua predefinita.

Per quanto riguarda invece la compatibilità, è prevista per tutti gli iPhone delle ultime due generazioni, su iPad mini con chip A17 Pro, sugli altri tablet e sui computer Mac con processori della serie M.

Arriverà anche la nuova versione di Siri

Nel suo intervento, Cook ha fatto riferimento anche alla prossima evoluzione di Siri. Anche in questo caso, il gruppo di Cupertino ha intenzione di far leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’assistente virtuale. La nuova versione, stando a quanto dichiarato dal CEO, arriverà entro i prossimi mesi. Tra le altre cose, sarà in grado di analizzare quanto visualizzato sul display per comprenderne il contesto e agire di conseguenza.