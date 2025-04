Intelligenza artificiale: piano di azione dell'Europa

La Commissione europea ha annunciato l’AI Continent Action Plan. Il piano di azione era stato anticipato dalla Presidente Ursula von der Leyen durante l’AI Summit di Parigi. L’obiettivo è sfruttare tecnologie e talenti per consentire all’Europa di diventare un leader globale nel campo dell’intelligenza artificiale.

AI Continent Action Plan: cinque pilastri

Il piano di azione europeo è formato da cinque pilastri. Il primo prevede la creazione di una rete di 13 AI Factories. Sette sono state annunciate a dicembre 2024, mentre le altre sei sono state annunciate all’inizio di marzo. Successivamente verranno realizzate le AI Gigafactories che ospiteranno supercomputer con circa 100.000 chip AI.

A partire da oggi, le aziende interessate possono inviare una manifestazione di interesse. Per le prime cinque Gigafactories sono stati stanziati 20 miliardi di euro attraverso l’iniziativa InvestAI. La Commissione proporrà anche un Cloud and AI Development Act per stimolare gli investimenti del settore privato e triplicare la capacità dei data center entro 5-7 anni.

Il secondo pilastro prevede la creazione di Data Labs che permetteranno di fornire alle AI Factories grandi quantità di dati necessari per l’addestramento dei modelli AI. Per il terzo pilastro è previsto il lancio della Apply AI Strategy che incentiverà lo sviluppo di soluzioni AI e l’adozione da parte delle aziende europee.

Il quarto pilastro prevede l’avvio di iniziative per attirare talenti AI (anche dall’esterno dell’Unione europea) e attività per creare nuovi specialisti AI e migliorare le competenze dei lavoratori.

L’ultimo pilastro del piano prevede la semplificazione delle regole per l’intelligenza artificiale. Non ci sono ancora dettagli, ma è probabile la modifica dell’AI Act (in vigore dal 1 agosto).