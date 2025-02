UE investirà 200 miliardi di euro nell'AI

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha annunciato il lancio di InvestAI durante l’AI Action Summit di Parigi. L’iniziativa prevede investimenti per 200 miliardi di euro nell’intelligenza artificiale per competere con Stati Uniti e Cina. Una parte della somma verrà utilizzata per la costruzione di quattro AI Gigafactories.

Partnership tra pubblico e privato

Durante il suo discorso, Ursula von der Leyen ha illustrato alcuni benefici derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale. Ha inoltre sottolineato che l’Europa non è in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina, in quanto la corsa all’AI non è finita e la leadership è ancora in palio.

L’Europa non deve però copiare gli altri, ma sfruttare i suoi punti di forza, tra cui le elevate competenze in scienza e tecnologia, oltre alla collaborazione tra diversi paesi. La Commissione ha già annunciato la creazione di 12 AI Factories con un investimento di 12 miliardi di euro (sette sono state annunciate a dicembre 2024).

Ora è necessario passare al livello successivo con le AI Gigafactories, ovvero centri di calcolo con supercomputer in grado di addestrare i modelli AI più grandi e complessi. Ogni Gigafactory avrà circa 100.000 chip AI di ultima generazione, circa quattro volte il numero di chip AI delle AI Factories.

Per la realizzazione delle prime quattro AI Gigafactories verranno stanziati 20 miliardi di euro, un decimo del totale previsto dall’iniziativa InvestAI. I modelli AI saranno open source, quindi accessibili a tutti. L’Unione europea contribuirà con 50 miliardi di euro, mentre gli altri 150 miliardi arriveranno dal settore privato attraverso la European AI Champions Initiative.

La Francia ha annunciato un investimento di 109 miliardi di euro in risposta al progetto Stargate degli Stati Uniti.