L'iPad 11 potrebbe non supportare Apple Intelligence

All’inizio del mese corrente, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto sapere che l’iPad 11 supporterà Apple Intelligence, ma una nuova fuga di notizie fa dubitare della cosa. Nelle scorse ore, infatti, è stata diffusa un’indiscrezione secondo cui il nuovo modello di tablet entry level del colosso di Cupertino non sarà in grado di supportare le funzioni AI del gruppo.

iPad 11: chip A16 e niente Apple Intelligence

Andando più in dettaglio, un account privato sul social network X, con un buon track record di condivisione di informazioni relative a iOS, l’iPad 11 sarà dotato di un chip con l’identificatore T8120. Quell’identificatore corrisponde al chip A16, che non è in grado di supportare la suite di funzionalità di intelligenza artificiale Apple Intelligence. I dispositivi esistenti con chip A16 includono iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Se le informazioni fornite sono corrette, dunque, il prossimo iPad entry level utilizzerà il chip A16 e 6 GB di RAM. Ciò significa che non sarà possibile usare Apple Intelligence, oppure che Apple modificherà le specifiche minime richieste per le funzioni AI sui suoi tablet.

Gurman, invece, aveva riferito che l’iPad 11 sarebbe stato lanciato con il chip A17 Pro e 8 GB di RAM, che sono attualmente le specifiche minime dell’iPad per Apple Intelligence. Per contesto, l’ultimo iPad mini porta in dote l’A17 Pro e 8 GB di RAM.

Per quel che concerne la data di lancio, con ogni probabilità l’iPad 11 arriverà sul mercato tra marzo e aprile del 2025. Non sono previste grandi modifiche per il dispositivo, eccezioni fatta per un miglioramento generale delle specifiche.