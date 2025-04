LG: addio definitivo agli smartphone a giugno

Nel 2021, la sudcoreana LG dichiarò la chiusura della sua divisione mobile, dicendo pertanto addio al mondo degli smartphone. All’epoca, però, il gruppo aveva garantito il supporto software per tre anni, ma ormai la data di cessazione si avvicina e a partire dal 30 giugno 2025 i server saranno spenti e non verranno più rilasciati gli update di sicurezza.

LG: fine supporto software per gli smartphone dal 30 giugno 2025

Andando ancora più in dettaglio, a partire dalla mezzanotte (ora locale di Seoul, le 17:00 in Italia) della data in questione, l’azienda terminerà i seguenti servizi: LG Electronics Mobile Phone Software Upgrade (FOTA), Update Center (Application Service) e LG Bridge (PC Tool).

LG consiglia a chi ancora possiede uno smartphone LG di effettuare tutti gli aggiornamenti possibili ora finché sono ancora disponibili, visto e considerato che dopo il 30 giugno prossimo non saranno più rilasciati update né si potranno scaricare applicazioni predefinite eliminate durante l’inizializzazione. Inoltre, i dati raccolti durante l’uso dei servizi saranno cancellati, salvo obblighi di legge.

Anche se questo è un annuncio importante, è difficile credere che riguardi un cospicuo numero di persone. È lecito supporre che la maggior parte dei fan di LG sia già passata ad altri marchi subito dopo che l’azienda ha annunciato la sua uscita dal mercato degli smartphone.

Ad ogni modo, LG ha egregiamente mantenuto la sua promessa di fornire un ultimo importante aggiornamento del sistema operativo, Android 12, a tutti i dispositivi idonei, ma questo è successo circa quattro anni fa. Da allora, LG non solo ha rilasciato Android 12 come dichiarato, ma ha anche mantenuto molti dei suoi smartphone aggiornati con le ultime patch di sicurezza per altri tre anni.