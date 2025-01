iPad 11 permetterà di usare Apple Intelligence

Il 2025 da poco cominciato sarà ricco di nuovi prodotti per Apple, tra cui anche l’iPad 11, ovvero il tablet entry-level di prossima generazione dell’azienda. Il dispositivo andrà a distinguersi dai suoi predecessori in quanto supporterà la suite di funzionalità di Apple Intelligence, almeno in base a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore.

iPad 11 con chip A17 Pro e 8 GB di RAM

Andando più nello specifico, nella sua ultima newsletter “Power On”, l’autorevole giornalista ha asserito che l’iPad 11 andrà a caratterizzarsi per la presenza di due aggiornamenti che consentiranno di sfruttare Apple Intelligence, ovvero: il chip A17 Pro e 8 GB di RAM. Ciò renderebbe il chip e la memoria unificata dell’iPad 11 alla pari con l’ultimo iPad mini.

Gurman è del parare che i modelli di iPad 11 vengano rilasciati questa primavera, quindi presumibilmente tra marzo e aprile.

Non ci si aspetta che i nuovi device abbiano importanti cambiamenti di design rispetto all’iPad 10.

Da ricorda che il colosso di Cupertino ha presentato l’iPad 10 ad ottobre 2022, con prezzi a partire da 449 dollari negli Stai Uniti. L’azienda ha poi abbassato il prezzo di partenza del dispositivo a 349 dollari a maggio 2024. In base a ciò, non è chiaro se l’iPad 11 partirà da 349 dollari o se i prezzi torneranno a un livello superiore.

Una volta lanciato il nuovo tablet entry-level, Apple Intelligence sarà disponibile su tutti gli iPad della generazione attuale. Le funzionalità richiedono un iPad Pro o iPad Air con un chip M1 o più recente, un iPad mini con l’A17 Pro o presto un iPad 11 con l’A17 Pro.