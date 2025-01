Apple: tutti i prodotti in arrivo nel corso del 2025

Il 2025 sarà un anno molto importante per Apple. L’azienda di Cupertino ha pianificato il lancio di numerosi prodotti. I più attesi sono ovviamente gli iPhone 17, uno dei quali avrà uno spessore molto sottile. Ma prima arriveranno sul mercato i nuovi MacBook Air e soprattutto l’iPhone SE di quarta generazione con modem 5G proprietario. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha elencato tutti i dispositivi in arrivo.

Numerosi annunci di Apple

Gli annunci del 2025 verranno inaugurati probabilmente dai nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M4. In base alle informazioni ricevute da Mark Gurman, il lancio è previsto entro il mese di marzo. Entro la primavera dovrebbe debuttare l’iPhone SE 4 (o iPhone 16E), il primo prodotto con modem 5G di Apple. Avrà uno schermo OLED e integrerà 8 GB di RAM (il minimo per sfruttare Apple Intelligence).

Arriveranno quindi gli iPad entry-level con processore A17 Pro e 8 GB di RAM, nuovi iPad Air (forse con chip M4) e un nuovo Mac Studio. Nella seconda metà del 2025 arriveranno Apple Watch SE (terza generazione), Watch Series 11 e Watch Ultra 3. Gli ultimi due dovrebbero rilevare elevati valori di pressione, mentre il modello Ultra 3 offrirà la connessione satellitare.

Il lancio dei nuovi iPhone 17 è previsto a settembre. Oltre ai tradizionali iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max debutterà un iPhone 17 Air con spessore di circa 2 millimetri inferiore a quello degli attuali iPhone 16, chip A19, 8 GB di RAM e modem 5G proprietario.

Successivamente (forse ad ottobre) dovrebbero essere annunciati i nuovi MacBook Pro con chip M5. Entro fine anno verranno annunciate nuove versioni di Apple TV e HomePod mini con chip Proxima (Wi-Fi e Bluetooth) proprietario.

Secondo Gurman, Apple potrebbe svelare uno smart home hub entro marzo, ma per l’arrivo sul mercato si dovrà attendere alcuni mesi. Il campanello con Face ID non sarà pronto prima del 2026. Sicuramente non verrà annunciato il Vision Pro 2 nel 2025.