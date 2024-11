Apple Home Hub: schermo da 6 pollici e AI

Il display con braccio robotico e la videocamera di sicurezza non sono gli unici dispositivi per la smart home che Apple potrebbe annunciare nei prossimi anni. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino svelerà presto uno schermo che può essere fissato al muro con Siri e funzionalità AI.

Apple Home Hub come Amazon Echo Hub

Lo sviluppo del prodotto, che potrebbe essere chiamato Home Hub, è iniziato oltre tre anni fa. Potrà essere utilizzato come centro di controllo per altri dispositivi smart presenti nell’abitazione (inclusi gli elettrodomestici), per le videoconferenze e per l’esecuzione di app che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Secondo le fonti di Gurman, Home Hub avrà uno schermo di circa 6 pollici, un design simile a quello dell’iPad, una fotocamera frontale, una batteria ricaricabile e altoparlanti interni. Gli utenti potranno ovviamente utilizzare le dita per interagire con l’interfaccia, ma l’azienda vuole incentivare il controllo vocale tramite Siri e Apple Intelligence.

Sul dispositivo verranno preinstallate molte app, tra cui Safari, Music, Notes, Calendar e FaceTime. Sarà quindi un diretto concorrente di Amazon Echo Hub. Potrà essere posizionato anche sul tavolo tramite una base con altoparlanti aggiuntivi. I sensori integrati rileveranno la presenza di una persona. L’interfaccia cambierà automaticamente in base alla distanza dallo schermo.

Apple utilizzerà un nuovo sistema operativo (forse homeOS), ma non ci sarà un app store. Supporterà HomeKit, quindi permetterà di controllare dispositivi di terze parti (termostati, luci, serrature, videocamere di sicurezza, irrigatori e altri). Mostrerà il video catturato da videocamere e campanelli smart, ma per conservare le registrazioni servirà un abbonamento iCloud.

Funzionerà inoltre come interfono tra i display installati in altre stanze. Il dispositivo è standalone, ma per la configurazione iniziale servirà un iPhone. Secondo le fonti di Gurman, il lancio è previsto all’inizio di marzo 2025.