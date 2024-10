Apple: dispositivi e OS per la smart home

Apple ha ottenuto un grande successo con smartphone, tablet, notebook e smartwatch, ma ha fallito in tre settori, uno dei quali è quello della smart home. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha pianificato una precisa strategia che porterà nelle abitazioni degli utenti diversi prodotti entro i prossimi due anni, tra cui uno smart display con supporto robotico basato sul sistema operativo homeOS.

Schermi ovunque nella smart home

Attualmente Apple offre due dispositivi per la smart home, ovvero il set-top box Apple TV e lo smart speaker HomePod (anche in versione mini). Hanno sicuramente molti fan, ma non possono competere con i prodotti della concorrenza. Tra i motivi dello scarso successo c’è l’assenza di interoperabilità. I dispositivi della smart home devono “parlare” tra loro, indipendentemente dal produttore.

Il primo passo sarà migliorare il supporto per lo standard Matter che la stessa Apple ha sviluppato in collaborazione con altre aziende, tra cui Amazon, Google e Samsung. Non mancherà ovviamente l’intelligenza artificiale. Siri verrà potenziata tramite Apple Intelligence (come su iOS, iPadOS e macOS) per consentire la gestione dei dispositivi. L’azienda di Cupertino utilizzerà l’IA anche nello smart display con braccio robotico per comprendere l’ambiente circostante e rilevare le persone davanti allo schermo. In pratica un Amazon Astro da tavolo.

L’ultimo componente della strategia è il software. Il nuovo sistema operativo homeOS, che dovrebbe essere annunciato nel 2025, sarà basato su tvOS (sistema operativo della Apple TV). Per raggiungere l’obiettivo in tempi brevi è stato creato un nuovo team Home Ecosystem, di cui fanno parte alcuni ingegneri che hanno lavorato sul progetto del veicolo a guida autonoma (cancellato).

Un nuovo smart display economico dovrebbe avere uno schermo simile a quello dell’iPad e diverse funzionalità, tra cui navigazione web, videochiamate con FaceTime, app Calendar e Notes, streaming con Apple TV+ e ovviamente il controllo della smart home. Il modello con braccio robotico offrirà funzionalità più avanzate, come il monitoraggio della sicurezza.