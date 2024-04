Apple svilupperà robot come Amazon Astro?

Dopo aver abbandonato il progetto del veicolo elettrico, Apple potrebbe entrare in un altro mercato. Secondo le fonti del noto Mark Gurman (Bloomberg), l’azienda di Cupertino avrebbe valutato la possibilità di sviluppare un robot per la casa che segue le persone, simile ad Amazon Astro. Quasi certamente verrebbero sfruttate tecnologie di intelligenza artificiale.

Robot personale di Apple?

Gurman sottolinea che Apple deve trovare una nuova fonte di profitti, dopo aver abbandonato la progettazione del veicolo elettrico e considerato che le entrate dal Vision Pro sono ancora basse. Grazie alla robotica, l’azienda californiana potrebbe offrire prodotti consumer e sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale.

Al momento non è stato avviato nessun progetto, in quanto sono in corso discussioni sull’approccio da seguire. Apple potrebbe riprendere un progetto avviato alcuni anni fa, ovvero un dispositivo da tavolo che usa la robotica per spostare un display. L’idea originale era realizzare uno schermo che imita i movimenti della testa dell’utente durante una sessione con FaceTime e segue una persona durante una videochiamata.

L’intelligenza artificiale verrebbe utilizzata da un robot che si muove in maniera autonoma nell’abitazione, segue le persone e permette l’uso dei software per le videoconferenze. Alcuni dirigenti avevano anche suggerito di creare un robot in grado di gestire le faccende domestiche, come pulire i piatti nel lavandino, ma ci sarebbero troppe sfide ingegneristiche da superare.

Alcuni membri del team impegnato nello sviluppo del veicolo elettrico si occupano ora di robotica e smart home. Il sistema operativo della “Apple Car”, noto come safetyOS, potrebbe essere adattato ai robot casalinghi.