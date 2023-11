Amazon Astro diventa una guardia di sicurezza

Amazon ha annunciato una versione del suo robot per le PMI. Astro for Business è identico al modello consumer, denominato Astro for Home, ma offre funzionalità specifiche per le aziende attraverso tre abbonamenti separati, tra cui quello che trasforma il robot in una guardia di sicurezza. Anche questa versione è disponibile solo negli Stati Uniti.

Astro for Business: sorveglianza robotica

Amazon sottolinea che, in base ai dati della National Retail Federation, le aziende hanno perso circa 200 miliardi di dollari nel 2022 a causa degli incidenti di sicurezza. Le tradizionali soluzioni sono troppo statiche e costose, quindi Astro for Business rappresenta un’ottima alternativa.

Il piccolo robot può muoversi autonomamente all’interno di uffici e piccoli magazzini, fornire avvisi in tempo reale e vedere anche di notte, grazie alla sua videocamera HD a periscopio. Astro può quindi sorvegliare l’intera superficie (fino a circa 465 mq), rilevare la presenza di persone sconosciute e mostrare in streaming zone non coperte dalle tradizionali videocamere di sicurezza (24 ore su 24, 7 giorni su 7).

La gestione di Astro avviene tramite app. Questa versione del robot costa 2.349,99 dollari (Astro for Home costa 1.599,99 dollari). Le aziende possono scegliere tre abbonamenti per altrettante funzionalità. Ring Protect Pro (20 dollari/mese) permette di salvare le registrazioni fino a 180 giorni e sincronizzare il robot con Ring Alarm.

Astro Secure (60 dollari/mese) consente di creare percorsi di pattugliamento e di ricevere avvisi per suoni di allarmi (fumo e monossido di carbonio) e vetri rotti. Le aziende che sottoscrivono entrambi gli abbonamenti possono aggiungere anche la funzionalità Virtual Security Guard (99 dollari/mese) che attiva il servizio Rapid Response di Ring per l’accesso allo streaming live da remoto e l’eventuale chiamata alle forze di polizia.