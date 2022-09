Amazon Astro riconosce cani e gatti

Durante l’evento di ieri sera, Amazon ha annunciato nuove funzionalità per Astro, il piccolo robot disponibile solo su invito negli Stati Uniti (prezzo 999,99 dollari). Astro può ora riconoscere cani e gatti, oltre allo stato (aperto o chiuso) di porte e finestre. Le aziende possono invece sfruttare il servizio Virtual Guard Security, in abbinamento a Ring Alarm e Ring Protect Pro.

Astro riconosce cani, gatti, porte e finestre

Una delle funzionalità più richieste dagli utenti riguarda i membri non umani della famiglia. Astro può riconoscere cani e gatti presenti nell’abitazione e comunicare al padrone la loro posizione. Quando il robot è in modalità Patrol (perlustrazione) può individuare l’animale e inviare un breve video. L’utente può utilizzare la funzionalità Live View per scattare una foto o dire al cane di non salire sul divano.

Un’altra novità sfrutta l’intelligenza artificiale multimodale. Come si può vedere nel video, l’utente chiede ad Astro se la porta posteriore è aperta. Il robot indica quindi il suo stato (aperto o chiuso) mostrando un’immagine sullo schermo. In maniera analoga può rilevare lo stato delle finestre. In futuro potrà anche riconoscere gli elettrodomestici.

L’ultima novità, denominata Virtual Security Guard (solo negli Stati Uniti), è indirizzata alle aziende che utilizzano i dispositivi Ring (Alarm o videocamere di sorveglianza) con l’abbonamento Ring Protect Pro. Quando l’allarme è spento (o disattivato dai ladri), Astro può sorvegliare gli uffici. Se rileva la presenza di persone estranee, il robot si collega automaticamente ad un operatore remoto (anche alla polizia). L’agente può quindi prendere il controllo di Astro e vedere cosa succede in diretta attraverso la sua videocamera.