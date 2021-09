Amazon Astro: la fantascienza è diventata realtà

Se c'è un elemento magico nella presentazione Amazon conclusasi poco fa, questo elemento è innegabilmente Astro. Si tratta di un piccolo robottino che può muoversi per la casa trasportando un display ed una fotocamera, elementi che consentono di viaggiare letteralmente per la casa con una interfaccia antropomorfa e su ruote che permettono movimenti rapidi, agili e precisi.

Amazon Astro

L'effetto è incredibile poiché ricalca fedelmente alcuni standard che la fantascienza ha ampiamente percorso nei decenni passati: una sorta di novità che ha in sé molto “dejavù”, dalla presenza estremamente simpatica e che può rivelarsi anche estremamente utile. La fotocamera, infatti, può essere sollevata creando punti di vista differenti, analizzando elementi specifici dell'appartamento. Puoi vedere se hai lasciato il gas aperto o una luce accesa, puoi guardare fuori dalla finestra o cercare un documento sul tavolo: ci pensa Astro, comandato da remoto, in grado di muoversi autonomamente tramite il mapping dell'appartamento e capace di individuare elementi ambientali in modo intelligente.

Astro non può che colpire la fantasia: è inevitabile. Anzi, è pensato esplicitamente a questo fine: muove il display e mostra icone in grado di creare empatia con le persone, ma a questo aggiunge anche sensori e intelligenza in grado di interagire al meglio con l'ambiente circostante. Può diventare un elemento estremamente versatile, ma anche profondamente utile.

Il prezzo di partenza è pari a 999,99 dollari. Non è al momento ancora destinato al mercato italiano, ma per molti versi rappresenta più una visione che non un prodotto “finito”: per Amazon rappresenta una visione ed un posizionamento, una prospettiva per un mercato che nel brand vedrà una sempre maggior centralità per l'automazione domestica. La robotica sposa infatti così le smart home e crea qualcosa di tremendamente nuovo. Qualcosa che, nella nostra fantasia, conoscevamo però già da molto tempo.