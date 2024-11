GEEKOM A8: il Mini PC (Ryzen 9, 32GB/2TB) è in offerta lampo

È un’offerta lampo, quindi andrà esaurita in poco tempo: GEEKOM A8 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta di un Mini PC compatto (112,4×112,4×37 millimetri) e molto potente, ideale per la produttività, ma non solo. Il design elegante e minimalista e il supporto nativo all’intelligenza artificiale, grazie alla NPU integrata, sono solo due dei suoi tanti punti di forza.

GEEKOM A8: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità e gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Sotto la scocca c’è il processore AMD Ryzen 9 8945HS con chip grafico AMD Radeon 780M (architettura RDNA3), affiancato da ben 32 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD da 2 TB per l’archiviazione. A questo si aggiunge la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, il supporto alla risoluzione 8K (è possibile collegare un massimo di quattro monitor in contemporanea) e una serie di porte fisiche come mostrato dall’immagine qui sotto. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

L’offerta lampo in corso (che andrà presto sold out) propone GEEKOM A8 nella configurazione appena descritta al prezzo di 832 euro, una spesa davvero contenuta tenendo in considerazione il suo comparto hardware.

Se lo ordini subito, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani. È spedito da Amazon con la consegna gratuita e venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione, il manuale di istruzioni e il supporto VESA per il montaggio dietro al monitor. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino alle metà del gennaio 2025.