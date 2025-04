Compatto e potente: Mini PC con Ryzen 7 e W11 in SUPER sconto

NiPoGi AM06 Pro è in forte sconto su Amazon. Segnaliamo volentieri l’offerta di oggi che vede protagonista uno dei Mini PC più interessanti e versatili tra quelli in circolazione. Perfetto per lavorare, è adatto anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, iniziando dal sistema operativo: c’è Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti.

NiPoGi AM06 Pro: grande offerta sul Mini PC

All’interno del suo design compatto e dallo stile elegante ci sono specifiche tecniche di fascia alta. Troviamo, ad esempio, il processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico АMD Radeon RX 8, affiancato da 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da unità SSD NVMe PCIe 2280 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione. A questo si aggiungono i moduli per la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5 e due slot Ethernet, senza dimenticare le porte USB Type-A, USB-C e le uscite HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata.

Attiva il coupon che trovi su Amazon per ottenere lo sconto di 50 euro e poter così acquistare il Mini PC al prezzo di soli 349 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. Inoltre, se decidi di comprarne due, applicando il codice OUKAR9IQ che trovi nella scheda del prodotto hai diritto a un ulteriore -5%.

Se lo ordini subito, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani. C’è la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un supporto VESA per il montaggio dietro allo schermo, il manuale utente e un cavo HDMI.