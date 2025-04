Window 11 Pro e Intel N150: CROLLA IL PREZZO del Mini PC

C’è un coupon da attivare su Amazon che taglia il prezzo di GMKtec NucBox G2 Plus. È il Mini PC con CPU di ultima generazione, compatto e adatto a ogni compito, anche a gestire le operazioni della produttività quotidiana. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso, approfittane e mettilo sulla tua scrivania. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche per metterne in evidenza i punti di forza.

GMKtec NucBox G2 Plus: il Mini PC è in offerta

Un grande vantaggio è rappresentato dal fatto di poter contare sul sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft, appena sono disponibili. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche del comparto hardware, concentrandoci su quelle più importanti e rimandando alla descrizione completa per altre informazioni.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

12 GB di RAM DDR5;

SSD da 256 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con doppio slot Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C e jack audio;

due uscite video HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto di 50 euro e acquistare GMKtec NucBox G2 Plus al prezzo stracciato di soli 169 euro. Il Mini PC ha disponibilità immediata, è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica.

Se lo ordini adesso, entro domani lo potrai mettere sulla tua scrivania. Arriverà con la consegna gratuita. Ti segnaliamo infine che il voto medio ottenuto dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce è pari a 4,4 stelle su 5.