AMD Radeon RX 9060 XT: ecco le specifiche dettagliate della GPU

Le notizie degli ultimi giorni hanno naturalmente interessato GeForce RTX 5060 Ti e Radeon RX 9060 XT, le nuove proposte destinate al segmento di fascia media di Nvidia e AMD. Proprio in merito all’ultima sono di recente emersi maggiori dettagli riguardo la configurazione del chip grafico, che come reso noto in precedenza, si tratta della GPU Navi 44.

AMD Radeon RX 9060 XT: trapelano le specifiche dettagliate

Come ben noto, AMD Radeon RX 9060 XT sarà disponibile in due configurazioni di memoria da 8 e 16GB di VRAM, proprio come la rivale RTX 5060 Ti. A differenza di questa, però, la casa di Sunnyvale ha scelto di mantenere le memorie GDDR6 con una velocità di clock di 20 Gbps. Secondo le informazioni più recenti fornite dai partner, il chip grafico di RX 9060 XT sarà composto da 2048 Stream Processor, un numero piuttosto prevedibile se consideriamo che Navi 44 fa uso della metà dei core di Navi 48.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda le velocità di clock, decisamente superiori alle varianti di fascia medio-bassa della passata generazione: la nuova GPU RDNA4 porterà queste cifre a una frequenza di 2620 MHz e 3230 MHz per quanto riguarda il clock massimo. Alcune varianti overcloccate potrebbero addirittura raggiungere i 3.3 GHz, a beneficio di maggiori prestazioni e framerate.

Per quanto riguarda i requisiti energetici, Radeon RX 9060 XT necessiterà di un alimentatore da almeno 500W, con alcuni modelli che potrebbero richiedere 550W o più. Al momento, la maggior parte delle specifiche indica l’uso di connettori a 8 pin, senza conferme sull’adozione del nuovo connettore a 16 pin. Inoltre, la scheda sarà dotata di tre connettori display, a differenza dei quattro presenti nella serie RX 9070, una limitazione probabilmente legata alle capacità del chip Navi 44.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di lancio ufficiale, i partner di AMD prevedono una presentazione formale al Computex, evento che si terrà tra sole cinque settimane. Non è tuttavia escluso che un’anteprima possa arrivare anche in anticipo.