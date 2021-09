Amazon Astro: dubbi sul rispetto della privacy

Astro è il robot per la casa annunciato ieri sera da Amazon. Quasi contemporaneamente è stato pubblicato un report che svela alcuni difetti di fabbricazione e soprattutto le informazioni raccolte dal dispositivo per il suo corretto funzionamento. L'azienda di Seattle ha garantito che il robot rispetta la privacy.

Amazon Astro: robot per la sorveglianza?

Astro è sostanzialmente un Echo Show 10 su ruote che utilizza tecnologie simili a quelle di un robot aspirapolvere. Il dispositivo sfrutta intelligenza artificiale, computer vision e diversi sensori per eseguire una serie di attività, come interagire con le persone presenti in casa (ad esempio per le videochiamate) o avvisare di eventuali pericoli. In base ai documenti pubblicati da Motherboar, Astro non funziona come dovrebbe e rappresenterebbe un serio pericolo per privacy.

Il robot deve innanzitutto creare una mappa dell'abitazione. Amazon afferma che l'elaborazione viene effettuata localmente, ma alcuni dati sono inviati al cloud (in forma cifrata) perché l'utente può guidare Astro tramite l'app omonima. Secondo le fonti di Motherboard, il robot non è ancora pronto per la vendita, in quanto può cadere dalle scale e rompersi facilmente, urtando contro gli ostacoli.

Inoltre il sistema di riconoscimento facciale non è affidabile. Il robot potrebbe, ad esempio, inseguire le persone che non riconosce. Una fonte di Motherboard ritiene che la quantità di dati raccolti sia un “incubo per la privacy“. Amazon ha dichiarato che i documenti sono vecchi e non descrivono il funzionamento del robot che arriverà sul mercato.

Astro ha superato test rigorosi che dimostrano qualità e sicurezza. Gli utenti possono disattivare fotocamera, microfono e sensori, specificare le aree off-limits dell'abitazione e conoscere l'attivazione dello streaming audio/video attraverso un LED di colore verde.