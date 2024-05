Hub USB-C 11-in-1: DEFINITIVO e imperdibile in sconto del 30%

Dimenticati di cavi e adattatori: con lo sconto del 30% che oggi taglia il prezzo dello hub USB-C 11-in-1 di Rocoren non ne avrai più bisogno. L’affare è proposto da un’offerta su Amazon da non lasciar sfuggire. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché è la scelta giusta per espandere le funzioni di un qualsiasi computer (è compatibile con Windows, macOS), tablet (il supporto è garantito per Android, iPad) e persino smartphone (Android e iPhone).

L’affare su Amazon: hub USB-C 11-in-1 in offerta

Ecco l’elenco completo di tutte le porte in dotazione: tre USB-A 3.0 con velocità massima di 500 MB/s nel trasferimento dati, due USB-A 2.0 con velocità massima 60 MB/s nel trasferimento dati, una Power Delivery da 100 W, un’uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, SD, microSD, jack audio da 3,5 mm e connettore Ethernet RJ45 da 1.000 Mbps. Vuoi saperne di più? Trovi più informazioni e altre immagini nella scheda del prodotto.

Non devi far altro che attivare il coupon disponibile in questo momento per acquistare lo hub USB-C 11-in-1 di Rocoren in sconto del 30%, al prezzo finale di 36 euro. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto: 4,9/5 stelle, quasi un perfect score. Si può contare anche su un’assistenza della durata di tre anni.

È venduto dal negozio ufficiale del marchio e spedito da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata se effettui l’ordine ora. Non avrai mai più bisogno di altri cavi, adattatori o accessori, ti basterà tenerlo sulla scrivania o portarlo sempre con te nello zaino oppure nella custodia del notebook.