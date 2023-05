Amazon Astro: nuovo modello con IA avanzata

Il piccolo robot offre diverse funzionalità utili, ma la sua intelligenza è piuttosto limitata. Secondo un documento ottenuto da Insider, Amazon ha avviato il progetto Burnham che consentirà di realizzare una versione avanzata di Astro in grado di comprendere il contesto.

Astro diventerà più intelligente

Nel documento è scritto che il progetto Burnham aggiungerà ad Astro un livello di intelligenza e un’interfaccia conversazionale. Amazon usa il termine “comprensione contestuale” per indicare la tecnologia. L’azienda di Seattle utilizzerà un LLM (Large Language Model), simile a quello di ChatGPT, Bing Chat e Bard, che consentirà al robot di ricordare ciò che vede e soprattutto di avere una conversazione naturale con l’utente (domande e risposte), in modo da eseguire le azioni più appropriate.

Nel documento sono riportati alcuni esempi. Se Astro trova un rubinetto aperto, informerà il proprietario. Se qualcuno cade, chiamerà il 911. Sarà possibile chiedere al robot di trovare le chiavi o di verificare se una finestra è stata lasciata aperta. In pratica, Astro comprenderà tutto ciò che accade nell’abitazione, senza effettuare una programmazione esplicita, ma sulla base del modello IA usato per l’addestramento.

L?obiettivo di Amazon è offrire funzionalità più complesse di una semplice verifica acceso/spento o aperto/chiuso. Il robot potrebbe, ad esempio, rilevare vetri rotti sul pavimento e segnalare il pericolo. Un portavoce dell’azienda ha confermato lo sviluppo di nuove funzionalità basate sui modelli di IA generativa.

Tuttavia, la versione avanzata di Astro non arriverà sul mercato in tempi brevi. Gli utenti statunitensi possono acquistare l’attuale modello su invito a 1.599.99 dollari. Il piano per realizzare un modello più economico è stato cancellato. Il progetto Burnham verrà esteso anche ad altri prodotti.