Gigabyte disabilita il PCI-E 5.0 nelle schede madri AMD B650

Con l’ultimo aggiornamento BIOS, Gigabyte ha disabilitato, un po’ a sorpresa di diversi utenti, il supporto al PCI-E 5.0 nelle schede madri con controller AMD B650. Questo perché semplicemente questo controller non supporta in realtà l’ultima versione dello standard, al contrario dei controller di fascia bassa Intel, offrendo solo la connessione PCI-E 4.0. L’opzione per il PCI-E 5.0, precedentemente disponibile, non era quindi effettivamente funzionale con conseguente decisione da parte dell’azienda taiwanese di toglierla.

Gigabyte: tolta la modalità PCI-E 5.0 con l’ultimo BIOS per le schede madri AMD B650

La notizia arriva da un utente in rete, il quale ha fatto sapere che precedentemente in schede madri come la Gigabyte B650 Gaming X AX V2 rev. 1.x era disponibile l’opzione PCI-E 5.0 per lo slot PCI-E 16X a cui viene collegata la propria GPU. L’opzione è poi sparita dall’interfaccia con l’aggiornamento BIOS F35, rendendo soltanto disponibile l’opzione PCI-E 4.0 16X.

Proprio perché lo standard 5.0 non è supportato, l’azienda taiwanese ha anche rimosso i riferimenti al supporto PCI-E 5.0 dalla descrizione della scheda madre. Nonostante l’utente che ha segnalato la novità con il nuovo BIOS reclami un leggero calo prestazionale, all’atto pratico queste rimangono le medesime poiché il controller non supporta fisicamente l’ultima versione dello standard PCI-E e, di conseguenza, anche con la vecchia versione del BIOS funzionava effettivamente in modalità 4.0.

Le prestazioni possibilmente inferiori, segnalati dall’utente, potrebbero dipendere semmai da altri fattori relativi all’aggiornamento rilasciato da Gigabyte per le schede madri B650.

Il PCI-4.0 è comunque sufficiente?

Nonostante le ultime schede video facciano per la prima volta uso del PCI-E 5.0, la passata iterazione dello standard offre comunque una larghezza di banda più che sufficiente a gestire i recenti modelli di GPU. Di conseguenza, anche in modalità 4.0, chi fa uso di schede come una tra le varianti di Nvidia GeForce RTX 50, oppure una AMD Radeon RX 9000, non dovrebbe riscontrare grandi differenza prestazionali.

L’aggiornamento BIOS rilasciato da Gigabyte per le schede madri AMD B650 è disponibile nel sito ufficiale dell’azienda, nella relativa sezione supporto di ogni modelli interessato.