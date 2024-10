HomeOS: nuovo sistema operativo di Apple per la casa nel 2025

Dopo aver lanciato visionOS nel 2024, Apple potrebbe ufficializzare un altro sistema operativo, chiamato HomeOS, nel 2025. Almeno, questo è quanto sostiene il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nella sua ultima newsletter.

Mentre Apple sta già commercializzando altoparlanti smart per la casa, si dice che stia lavorando a smart display. Il primo modello potrebbe arrivare già nel 2025, con il nuovo sistema operativo.

Nel 2025 arriverà HomeOS, il sistema operativo di Apple per la casa

Secondo Gurman, HomeOS verrebbe sviluppato sulla base del software utilizzato per le Apple TV e il colosso di Cupertino potrebbe anche combinare le due piattaforme in un secondo momento. Per il resto, questo sistema operativo per smart display sarebbe progettato per controllare i dispositivi connessi in casa e dovrebbe includere anche app come Note, Calendario, ecc.

L’azienda starebbe anche progettando di integrare Apple Intelligence in questo sistema operativo. A differenza dell’Apple TV o degli altoparlanti HomePod, i futuri smart display avranno la potenza di calcolo necessaria per gestire l’intelligenza artificiale dell’azienda.

Come saranno gli smart display di Apple?

Secondo Mark Gurman, Apple ha in programma di rilasciare due smart display. Il modello di base è previsto per il 2025. In fase di progettazione, Apple avrebbe immaginato un prodotto che si attacca magneticamente alle pareti, ma che può anche essere posizionato su un tavolo.

Il secondo modello, più costoso, avrebbe un formato simile a quello dell’iPad, ma sarebbe finanche dotato di un supporto robotico. Secondo precedenti indiscrezioni, questo braccio potrebbe consentire allo schermo di orientarsi automaticamente per seguire l’utente nei suoi spostamenti all’interno della casa.

Ma naturalmente, per il momento, queste informazioni vanno prese con le pinze, poiché non provengono da fonti ufficiali. In ogni caso, non c’è nulla di strano nel fatto che Apple voglia commercializzare smart display per la casa, dato che i suoi concorrenti, tra cui Google e Amazon, offrono già questo tipo di prodotti.