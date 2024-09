Noleggiare film e altri contenuti con Apple TV è semplice: ecco come si fa

Apple TV è un vero e proprio punto di riferimento dell’intrattenimento domestico: oltre al catalogo di film e serie TV on demand, a cui è possibile accedere grazie all’abbonamento ad Apple TV+, infatti, sulla piattaforma di streaming di Apple è possibile anche noleggiare film o altri contenuti. Questa funzione è inclusa direttamente nell’app di Apple TV e permette di accedere a contenuti premium senza doverli acquistare. Basta accedere all’app di Apple TV e individuare la sezione dedicata al noleggio.

Come noleggiare film con Apple TV

Per noleggiare un film tramite l’app di Apple TV basta avviare l’app, cercare il contenuto desiderato e poi, se disponibile l’opzione, premere su Noleggia. I contenuti noleggiati sono accessibili andando sezione Libreria > Noleggi. Questa sezione è disponibile sia su iPhone che su iPad oltre che sui dispositivi Apple TV e sulle app del servizio per Smart TV e altri dispositivi di streaming. Anche tramite l’app per Mac (oltre che su iTunes per PC) è possibile noleggiare un contenuto. I costi e la durata del noleggio variano in base a diversi fattori. Si tratta, in ogni caso, di un servizio aggiuntivo molto comodo e in grado di integrarsi alla perfezione con i contenuti on demand accessibili tramite l’abbonamento Apple TV+.

Ricordiamo che l’abbonamento ad Apple TV+ è disponibile con un costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo. Per i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma c’è la possibilità di richiedere una prova gratuita di 7 giorni. In questo momento, inoltre, per chi ha acquistato un dispositivo Apple (a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV) è possibile ottenere fino a 3 mesi gratis di abbonamento, riscattabili direttamente dall’app di Apple TV dal nuovo dispositivo appena acquistato (ci sono 90 giorni di tempo per attivare la promo).

I dettagli completi in merito sono disponibili tramite il box qui di sotto.