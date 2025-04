Coppa Italia: come vedere Inter-Milan in streaming (Italia ed estero)

È il giorno di Inter-Milan: qui è dove ti spieghiamo come vedere in diretta streaming gratis la semifinale di ritorno della Coppa Italia, anche dall’estero con NordVPN (in forte sconto). Questa volta, il derby della Madonnina va in scena per un’occasione speciale, assegnando il passaggio alla finalissima. La cornice è ovviamente quella di San Siro, con fischio d’inizio alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 23 aprile.

Guarda in streaming Inter-Milan di Coppa Italia

Per entrambe le squadre l’imperativo è “vietato sbagliare”. Sono reduci da due sconfitte in campionato, rispettivamente contro il Bologna e l’Atalanta. All’andata finì 1-1. La vincente si giocherà il trofeo del 14 maggio contro chi uscirà a testa alta dalla sfida Bologna-Empoli (si parte da uno 0-3 per i rossoblu).

Ti stai chiedendo come guardare la partita in streaming? Buone notizie: è trasmessa diretta gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile con la sola registrazione, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Vale anche dall’estero, grazie alla soluzione globale per la connettività proposta da NordVPN (in offerta).

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Inzaghi e Conceicao, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez;

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

I bookmaker non hanno dubbi: il pronostico è a favore dei nerazzurri, ma considerando la natura della sfida, anche un singolo episodio potrebbe cambiare tutto.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere in diretta streaming la semifinale di ritorno Inter-Milan della Coppa Italia, tutto ciò che devi fare è seguire questi pochi e semplici passaggi.

Scarica gratis e apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardarla;

seleziona un server italiano dall’elenco per navigare con un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

collegati alla piattaforma Mediaset Infinity e avvia la diretta streaming per goderti il big match.