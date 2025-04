Nuovo canale TV in arrivo sul digitale terrestre

Sulla piattaforma digitale terrestre, per la gioia dei telespettatori, è in arrivo un nuovo canale radiotelevisivo gratuito. Si tratta di un’ulteriore novità che va aggiungersi a quelle già in corsa e a quelle già attuate da tempo. Di quale canale si tratta? Tutti potranno accedere alla sua programmazione?

Rispondiamo alla prima domanda. Il canale in questione è IMPRESE, sintonizzabile sulla LCN 412 del MUX CAIRO DUE al canale PREMIO SPORT 2. Una volta raggiunta la numerazione apparirà sullo schermo “Per vedere questo canale collega la TV a Internet“. Questo se il tuo televisore o decoder non è connesso a internet.

Infatti, rispondiamo ora alla seconda domanda, non tutti potranno accedere alle trasmissioni di questo nuovo canale una volta avviate. Solamente chi ha un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV che permette di sfruttare moltissimi canali in streaming disponibili gratuitamente sul digitale terrestre.

Digitale Terrestre: il nuovo MUX CAIRO DUE

Vediamo quindi come si presenta adesso il MUX CAIRO DUE del digitale terrestre dopo l’aggiunta di questo nuovo canale radiotelevisivo che presto trasmetterà in streaming le sue programmazioni, tramite tecnologia HbbTV.