Digitale Terrestre: tutti i canali disponibili in streaming

Il tuo televisore offre tantissimi canali in streaming, tutti disponibili dalla piattaforma digitale terrestre. Questo grazie alla nuova tecnologia ibrida che integra contenuti streaming a quelli in chiaro. Questa tecnologia prende il nome di HbbTV e arricchisce in modo incredibile l’offerta di intrattenimento della piattaforma DTT in Italia.

Per poter accedere alle trasmissioni è necessario avere un televisore o un decoder compatibili con questa nuova tecnologia. Inoltre, l’apparecchio deve essere connesso a internet con una velocità di almeno 10 Mbps in download per assicurare uno streaming senza buffering e di qualità. Scopri tutti i canali in streaming disponibili sul digitale terrestre.

Digitale Terrestre: tutti i canali disponibili in HbbTV

Ecco l’elenco completo e aggiornato di tutti i canali disponibili in HbbTV sul digitale terrestre, che trovi anche nel tuo televisore se compatibile con questa tecnologia.