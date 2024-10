Digitale Terrestre: la Rai promuove il servizio HbbTV

L’avvicendamento allo standard DVB-T2 sta portando diverse novità sulla piattaforma digitale terrestre. Queste novità non riguardano solo la qualità delle immagini trasmesse o l’ottimizzazione del segnale di trasmissione, ma anche i contenuti disponibili all’utente. Proprio in questi giorni la Rai sta promuovendo uno dei servizi gratuiti che è considerato la svolta dalla radiotelevisione italiana.

Stiamo parlando del servizio gratuito HbbTV, ora disponibile anche su Gamero Rosso Channel approdato sul digitale terrestre di recente. Da tempo Rai Tv+ è disponibile per tutti coloro che hanno un televisore o un decoder di ultima generazione connesso a internet. Infatti, come ha spiegato l’emittente nazionale e pubblica radiotelevisiva italiana:

Rai Tv+ è la piattaforma interattiva Rai che sfrutta le potenzialità dell’HbbTV per offrire agli utenti un’esperienza televisiva più coinvolgente e completa, semplicemente collegando il dispositivo alla rete internet.

Digitale Terrestre: cosa puoi fare con Rai Tv+

Il digitale terrestre, per alcuni canali compatibile, offre il servizio HbbTV che permette di accedere a contenuti extra disponibili solo con connessione dati a internet. Ma cosa puoi fare con Rai Tv+ se hai un apparecchio di ultima generazione connesso al WiFi di casa o al cavo Ethernet del router/modem? Ecco cosa è possibile fare, spiegato anche in un comunicato ufficiale di Rai:

accedere a un vasto catalogo di contenuti multimediali e interattivi on demand tramite le app RaiPlay e RaiPlay Sound disponibili su HbbTV ;

e disponibili su ; seguire le ultime edizioni on demand dei telegiornali nazionali Rai ;

; guardare canali TV e Radio Rai in diretta attraverso la sezione Ora in onda ;

e in diretta attraverso la sezione ; seguire il TG Regionale che preferisci selezionandolo direttamente dal canale Rai 3 al numero 3 del telecomando grazie al Servizio REA e alla tecnologia HbbTV.

In conclusione, Rai Tv+ offre sicuramente un ampio catalogo di contenuti multimediali e interattivi in più che, solo con il digitale terrestre, non sarebbe possibile seguire altrimenti. Ricordiamo che per beneficiare del servizio HbbTV e REA è necessario avere un televisore o un decoder che si può connettere a internet.