PS5 Pro in sconto di 77€: l'affare di oggi è su Amazon

Una segnalazione veloce per l’offerta di Amazon che taglia la spesa necessaria per l’acquisto di PS5 Pro. Sull’e-commerce è in corso una promozione che ti permette di risparmiare ben 77 euro sul listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile lo sconto, potrebbe andare sold out molto presto.

L’offerta di Amazon sulla PS5 Pro: ecco lo sconto

È l’incarnazione più recente ed evoluta della piattaforma videoludica Sony. Integra un comparto hardware con specifiche tecniche di ultima generazione: CPU e GPU sono state aggiornate, il chip grafico con il 67% di unità computazionali in più e una memoria più veloce del 28%. Questo si traduce in un rendering del gameplay fino al 45% più veloce e fluido, senza dimenticare il ray-tracing avanzato, la gestione dei raggi luminosi al doppio o al triplo della velocità e l’upscaling AI con apprendimento automatico. Nella confezione è incluso il controller DualSense per iniziare subito a divertirsi. Scopri di più nella pagina dedicata alla console.

Tra i giochi ottimizzati per sfruttarne appieno le potenzialità ci sono The Last of Us Parte I e Parte II Remastered, Spider-Man Miles Morales e Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Alan Wake II, Stellar Blade, Dragon’s Dogma II, Rise of the Ronin, Dragon Age The Veilguard e altri ancora. Non perdere l’occasione: lo sconto di 77 euro sul listino ufficiale ti permette di acquistare PlayStation 5 Pro al prezzo finale di 726 euro.

La console è venduta e spedita da Amazon senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità anche durante il trasporto. Ci sono inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratuita prevista già entro domani se la ordini subito, direttamente a casa tua. Non lasciarti sfuggire l’occasione e immergiti in un’esperienza di gaming next-gen.