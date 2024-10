Digitale Terrestre: un canale si collega al servizio HbbTV

In queste ore, un canale TV che alcuni giorni fa aveva fatto per la prima volta il suo debutto sul digitale terrestre, è stato collegato al servizio HbbTV. Stiamo parlando di Gambero Rosso Channel, il canale tematico per eccellenza, disponibile su Sky. Ora è tra i canali in chiaro su tutti i televisori d’Italia, ma con alcune caratteristiche specifiche.

Prima di tutto, per poter accedere alla programmazione ibrida, è necessario avere un televisore o un decoder connesso alla rete dati di casa. Solo in questo modo è possibile fruire dei contenuti multimediali e interattivi di questo canale. Inoltre, è necessario sottoscrivere un abbonamento ai contenuti del Gambero Rosso per poterne fruire.

Disponibile alla posizione LCN 257, Persidera MUX 3, Gambero Rosso Channel sarà una vera sorpresa per tutti gli appassionati di enogastronomia che fino ad oggi non potevano seguirlo senza abbonamento a Sky. Ora è disponibile anche sul digitale terrestre e con abbonamento da attivare. Una buona notizia quindi per tutti coloro che ora potranno seguirne la programmazione comodamente dal divano.

Gambero Rosso Channel: come attivare i contenuti sul digitale terrestre

Per prima cosa verifica che il tuo televisore o decoder siano connessi a internet o possano quantomeno connettersi a una rete tramite WiFi o Ethernet. Verifica anche che la tua connessione dati raggiunga almeno i 10 mbps di velocità in download per assicurarti un flusso streaming fluido e stabile. Così puoi goderti al meglio tutti i contenuti interattivi e multimediali del Gambero Rosso Channel sul digitale terrestre tramite servizio HbbTV.

Trova il canale alla posizione LCN 257. Se non è ancora disponibile avvia una “Ricerca Automatica Canali” che trovi alla sezione “Ricerca Canali” del tuo telecomando. Altrimenti, avvia una “Ricerca Manuale Canali” inserendo i dati del Persidera MUX 3 quando richiesto. Una volta completata una o l’altra fase conferma l’ordinamento secondo Numerazione LCN Nazionale.

Raggiungi il canale Gambero Rosso Channel e inquadra il QR Code a video con il tuo smartphone. Segui tutte le istruzioni a display e sottoscrivi un abbonamento per attivare l’accesso ai contenuti sul digitale terrestre tramite HbbTV.