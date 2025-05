Ghost of Yotei in SCONTO nel preordine: l'esclusiva PS5 in offerta

Ghost of Yotei è uno dei titoli più attesi dell’anno e oggi, durante il preordine, è protagonista di un’offerta su Amazon che ti permette di acquistarlo approfittando di un notevole risparmio. Se sei un appassionato di gaming, non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo nel carrello. È in arrivo come esclusiva di lusso del catalogo PS5, sviluppato dalla software house Sucker Punch Productions e prodotto da Sony Interactive Entertainment. Sull’e-commerce è proposto con la prenotazione al prezzo minimo garantito. Si tratta dell’edizione standard su disco (non in versione digitale).

Amazon ha tagliato il prezzo di Ghost of Yotei

Ambientato 300 anni dopo Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei è un’esperienza autoconclusiva che prende vita nel Giappone rurale del XVII secolo. La storia racconta di Atsu, una mercenaria solitaria e tormentata, in cerca di vendetta e che si mette in viaggio tra i magnifici e selvaggi paesaggi nipponici, sulle tracce di coloro che hanno ucciso la sua famiglia molti anni fa. Nel corso del viaggio, scoprirà alleati inaspettati e legami più profondi di quanto avesse mai potuto immaginare. Per altre informazioni e immagini dai un’occhiata alla scheda del gioco.

La data di uscita è fissata per il 2 ottobre 2025. Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua al day one con la consegna gratuita, venduto e spedito da Amazon senza passare da intermediari. Lo sconto di 11 euro rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistarlo al prezzo di 69,.99 euro (invece di 80,99 euro).

Ghost of Yotei è una delle uscite single player più attese di quest’anno. Non lasciartela sfuggire: risparmia con la promozione di oggi per immergerti subito nell’avventura su PS5 non appena diponibile.