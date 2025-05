GTA 6: a sorpresa, ecco il secondo trailer in streaming

Ecco il secondo trailer di GTA 6. È appena stato caricato da Rockstar Games sul proprio canale YouTube ufficiale, a sorpresa. Ricordiamo che nei giorni scorsi la software house ha confermato il rinvio della data di uscita, posticipandola al 26 maggio 2026 e facendo storcere il naso a molti. Sembra dunque un modo per addolcire la pillola.

Il secondo trailer di GTA 6 ci porta a Vice City, Leonida

Questa la descrizione che accompagna il filmato, anticipando alcuni dettagli sulla trama.

Jason e Lucia hanno sempre saputo che le carte erano truccate a loro sfavore. Ma quando un colpo facile finisce male, si ritrovano nel lato più oscuro del luogo più soleggiato d’America, nel mezzo di una cospirazione che si estende per tutto lo stato di Leonida, costretti a fare affidamento l’uno sull’altro più che mai se vogliono uscirne vivi.

Come noto, l’ambientazione è quella di Vice City (ispirata a Miami), collocata nello stato fittizio di Leonida. La città riunisce lo stile, la vita frenetica e l’avidità dell’America, con diversi quartieri da esplorare: dagli hotel Art Deco dai colori pastello alla sabbia bianca di Ocean Beach, senza dimenticare le indaffarate panaderías di Little Cuba e i marchi contraffatti del mercatino di Tisha-Wocka fino al porto, capitale mondiale delle navi da crociera.

Grand Theft Auto 6: Jason, Lucia e gli altri

È da segnalare anche un importante aggiornamento del sito ufficiale con informazioni approfondite in merito ai protagonisti principali: Jason Duval e Lucia Caminos. Ecco quanto riportato.

Jason è cresciuto tra balordi e truffatori. Dopo un periodo passato nell’esercito per scrollarsi di dosso la sua complicata adolescenza, si ritrova nelle Keys a fare quello che gli riesce meglio, lavorando per i trafficanti di droga locali. Forse è arrivato il momento di cercare qualcosa di nuovo. Il padre di Lucia le ha insegnato a combattere appena ha imparato a camminare. Da allora, la vita non le ha dato tregua. Combattendo per la sua famiglia è finita nel penitenziario della Leonida, da cui è uscita per pura fortuna. Lucia ha imparato la lezione: d’ora in poi, solo decisioni avvedute.

Al loro fianco ci saranno altri personaggi come Cal Hampton (un po’ un cliché dell’hacker secondo l’immaginario collettivo), Bobbie Ike (uomo d’affari a 360 gradi), Dre’Quan (gangster con ambizioni discografiche), Real Dimez (una coppia di influencer), Raul Bautista (esperto rapinatore di banche) e Brian Heder (trafficante di droga).

La canzone che fa da sottofondo al secondo trailer di GTA 6 è Hot Together delle Pointer Sisters, datata 1986. Come già successo con il primo filmato (Love Is A Long Road di Tom Petty) non fatichiamo a immaginare che entrerà nelle playlist di molti.