Dove vedere PSG-Arsenal in diretta streaming (da Italia ed estero)

PSG-Arsenal è il ritorno della semifinale di Champions League che assegnerà il passaggio del turno: scopri chi scenderà in campo a fine mese all’Allianz Arena per provare ad alzare il trofeo con la diretta streaming su Prime Video. La piattaforma di Amazon trasmette il big match in esclusiva con fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 7 maggio. Lo puoi vedere sui tuoi dispositivi, con la telecronaca in italiano anche se ti trovi all’estero grazie alla rete globale di NordVPN (in forte sconto).

PSG-Arsenal, Champions League: dove vederla in streaming

All’andata, disputata la scorsa settimana, finì 0-1 per il Paris Saint-Germain sul terreno dell’Emirates Stadium. I francesi partono dunque da una posizione di vantaggio. In questa sfida di ritorno, gli inglesi si giocano il tutto per tutto.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming il bit match, la risposta è una sola: la diretta esclusiva su Prime Video (anche dall’estero grazie a NordVPN) con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio.

Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto, schierate dai due tecnici Luis Enrique e Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia;

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.

Secondo i bookmaker, il pronostico è a favore dei padroni di casa. I parigini possono contare sia sul supporto del proprio pubblico che sulla vittoria ottenuta all’andata, per gestire e indirizzare il match.

Come vedere la partita in diretta dall’estero

Se ti trovi all’estero, indipendentemente dal paese, puoi comunque guardare PSG-Arsenal in diretta streaming sui tuoi dispositivi. Devi solo seguire questi pochi e semplici passaggi.

Apri l’applicazione di NordVPN (guarda l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato nel nostro paese;

inizia lo streaming su Prime Video e goditi lo spettacolo della Champions League.