Digitale Terrestre: un canale inaspettato è arrivato sulla piattaforma

I continui aggiornamenti della piattaforma digitale terrestre permettono di ricevere le trasmissioni dei canali al meglio e con la migliore qualità disponibile. Cambio di frequenze, modifica dell’LCN, addio e benvenuto a vecchi e nuovi canali, aggiornamenti vari. Sono solo alcuni dei motivi per cui assistiamo costantemente agli aggiornamenti.

Questa volta però a ottobre è approdato sulla piattaforma un canale inaspettato. Molti utenti potrebbero essere contenti in futuro se questo canale dovesse attivarsi. Sì, perché al momento purtroppo non trasmette nulla, rimanendo a schermo nero nella sua nuova posizione alla Numerazione LCN Nazionale.

Stiamo parlando di Gambero Rosso Channel che, fino a qualche giorno fa, si trovava solo alle numerazioni 133 e 415 della piattaforma Sky. Invece, ora si trova anche alla numerazione 257 del telecomando. Ancora non sappiamo come mai questo canale tematico sia arrivato sul digitale terrestre, anche perché non sono attive applicazioni HbbTV.

Digitale Terrestre: come sintonizzare Gambero Rosso Channel

Gambero Rosso Channel è un canale TV tematico, che trasmette programmi legati alla enogastronomia italiana e mondiale. Volti ora conosciuti avevano fatto il loro debutto quando per la prima volta venne trasmesso questo canale. Tra i personaggi storici, per simpatia e professionalità, troviamo Giorgione, Igles Corelli e Max Mariola. La novità è che ora troviamo questo canale sul digitale terrestre.

Come già specificato, al momento non vengono trasmessi contenuti, ma non è detto che nel prossimo futuro possa invece attivarsi. Perciò vediamo ora come sintonizzare il Gambero Rosso Channel sul tuo televisore o decoder: