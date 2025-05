Tech Week Amazon: le migliori offerte MSI per il gaming

Diamo un’occhiata alle migliori offerte sui prodotti MSI per il gaming disponibili in questo momento su Amazon per la Settimana della Tecnologia. L’evento Tech Week è appena iniziato (e andrà avanti fino al 13 maggio), ma sta già regalando grandi soddisfazioni. Ecco alcuni sconti sugli articoli del marchio dedicati agli appassionati di videogiochi.

Settimana della Tecnologia e gaming: gli sconti MSI

Partiamo con un notebook: il modello MSI Thin A15 è in promozione e può rivelarsi la scelta giusta per molti. Con display Full HD da 15,6 pollici a 144 Hz, integra il processore AMD Ryzen 7, la scheda video dedicata NVIDIA RTX 4060, SSD da 1 TB e connettività Wi-Fi 6E.

Passiamo a un PC desktop, da mettere sulla scrivania. MSI MAG Infinite S3 è in sconto, ma le unità disponibili sono piche e potrebbe andare presto sold out. In questo caso, tra le specifiche figurano la CPU Intel Core i5 di quattordicesima generazione e la GPU RTX 4060 Ti VENTUS 2X.

Un’alternativa è rappresentata dalla versione più economica con SSD da 512 GB, la metà della capienza rispetto alla precedente. Eccola in offerta per la Tech Week.

Cambiamo categoria per passare a una scheda madre. È la MSI MPG X870E CARBON, compatibile con i processori AMD delle ultime generazioni, memorie DDR5 e con la connettività Wi-Fi 7 integrata. Dai uno sguardo alla scheda completa.

È possibile affiancarla un alimentatore da 850 W come MSI MPG A850G PCIE5. In forte sconto per la Settimana della Tecnologia, è certificato per il risparmio energetico e pronto per sfruttare la potenza delle GPU PCIe 5.0.

Passiamo a un monitor: il modello MSI G2712F ha pannello da 27 pollici e risoluzione Full HD. È adatto a ogni scrivania. Non lasciarti sfuggire la promozione di oggi su Amazon.

Cerchi una scheda video economica? La MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC fa al caso tuo. Per l’occasione è scesa al suo prezzo minimo storico.

La carrellata si conclude con le cuffie da gaming con driver al neodimio da 40 mm e microfono cardioide rimovibile: MSI MAESTRO 300, compatibili con PC e console. Un vero affare nella Settimana della Tecnologia.

La Tech Week di Amazon è appena iniziata e non chiuderà fino al 13 maggio. Non lasciarti sfuggire l’occasione: l’elenco completo delle offerte è in continuo aggiornamento.