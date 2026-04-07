Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming

Il calendario della Champions League entra nel vivo: guarda il big match Real Madrid-Bayern Monaco in diretta streaming su NOW. È l’andata di un quarto che sa di finale, in cui si sfidano due delle migliori squadre d’Europa. Si gioca questa sera, martedì 7 aprile, alle ore 21:00. La cornice è quella sempre caldissima dello stadio Bernabeu, lo spettacolo è assicurato.

Champions League: Real Madrid-Bayern Monaco

Gli spagnoli arrivano all’appuntamento dopo aver battuto il Manchester City agli ottavi, i tedeschi hanno invece superato l’Atalanta con una doppia goleada. Le altre gare di questo turno sono Sporting-Arsenal che vede gli inglesi favoriti, Barcellona-Atletico Madrid per quello che può essere definito un derby della Primera División e PSG-Liverpool con i francesi in pole position per la qualificazione.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming in TV o suoi tuoi dispositivi, la risposta è una sola: Real Madrid-Bayern Monaco è un’esclusiva della piattaforma NOW. C’è la telecronaca in italiano.

La direzione è affidata all’arbitro inglese Oliver. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dai due allenatori, Arbeloa e Kompany.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Güler; Mbappé, Vinicius;

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Nonostante il fattore campo che di certo non può essere ignorato, il pronostico dei bookmaker è leggermente a favore dei tedeschi. Sarà comunque una gara combattuta e giocata a viso aperto.

Guarda la partita in diretta streaming su NOW

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