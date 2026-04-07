 Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming

Ecco come e dove vedere in streaming Real Madrid-Bayern Monaco, la spettacolare andata dei quarti di finale della Champions League.
Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming
Entertainment Sport
Ecco come e dove vedere in streaming Real Madrid-Bayern Monaco, la spettacolare andata dei quarti di finale della Champions League.

Il calendario della Champions League entra nel vivo: guarda il big match Real Madrid-Bayern Monaco in diretta streaming su NOW. È l’andata di un quarto che sa di finale, in cui si sfidano due delle migliori squadre d’Europa. Si gioca questa sera, martedì 7 aprile, alle ore 21:00. La cornice è quella sempre caldissima dello stadio Bernabeu, lo spettacolo è assicurato.

Guarda Real-Bayern in streaming

Champions League: Real Madrid-Bayern Monaco

Gli spagnoli arrivano all’appuntamento dopo aver battuto il Manchester City agli ottavi, i tedeschi hanno invece superato l’Atalanta con una doppia goleada. Le altre gare di questo turno sono Sporting-Arsenal che vede gli inglesi favoriti, Barcellona-Atletico Madrid per quello che può essere definito un derby della Primera División e PSG-Liverpool con i francesi in pole position per la qualificazione.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming in TV o suoi tuoi dispositivi, la risposta è una sola: Real Madrid-Bayern Monaco è un’esclusiva della piattaforma NOW. C’è la telecronaca in italiano.

Guarda in streaming Real Madrid-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale della Champions League

La direzione è affidata all’arbitro inglese Oliver. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dai due allenatori, Arbeloa e Kompany.

  • Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Güler; Mbappé, Vinicius;
  • Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Nonostante il fattore campo che di certo non può essere ignorato, il pronostico dei bookmaker è leggermente a favore dei tedeschi. Sarà comunque una gara combattuta e giocata a viso aperto.

Guarda Real-Bayern in streaming

Guarda la partita in diretta streaming su NOW

Lo spettacolo della Champions League in streaming su NOW: attiva il pass Sport che include anche Europa League, Conference League, tre partite della Serie A per ogni turno, i tornei del grande tennis, Formula 1, MotoGP e tanto altro. E con la formula annuale risparmi sull’abbonamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A

Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A
Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech

Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech
DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque

DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque
Bosnia-Italia: cosa succede se l'Italia vince, perde o pareggia

Bosnia-Italia: cosa succede se l'Italia vince, perde o pareggia
Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A

Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A
Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech

Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech
DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque

DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque
Bosnia-Italia: cosa succede se l'Italia vince, perde o pareggia

Bosnia-Italia: cosa succede se l'Italia vince, perde o pareggia
Davide Tommasi
Pubblicato il
7 apr 2026
Link copiato negli appunti