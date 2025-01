iPhone 16E: una custodia conferma il design

Nelle scorse ore è stato possibile apprendere che il futuro iPhone SE 4, lo smartphone “economico” di Apple che dovrebbe essere lanciato a marzo di quest’anno, in realtà potrebbe chiamarsi in tutt’altra maniera: iPhone 16E. La tesi in questione viene avvalorata dal leaker Majin Bu, con la diffusione di alcuni contenuti che mettono in bella mostra una presunta cover realizzata da un produttore di terze parti.

iPhone 16E: il design confermato da una cover

Andando più in dettaglio, il leaker ha diffuso un filmato sul suo account sulla piattaforma X che va a confermare diversi e interessanti dettagli riguardo il design del nuovo device.

In primo luogo, la custodia è fatta per ospitare quello che sostanzialmente sarà un iPhone 14 senza isola fotografica squadrata sul retro. Per cui, non ci sarà una doppia fotocamera grandangolo + ultra-grandangolo, quindi, ma un’unica unità leggermente sporgente rispetto al resto della scocca.

Inoltre, in questa custodia il produttore ha scelto di praticare un foro leggermente allungato per dare spazio anche al flash LED.

Alla luce di tutto ciò, lo smartphone avrà bordi piatti, tasti sia a destra che a sinistra con tanto di tasto Azione al seguito, porta USB-C e speaker in basso.

Da tenere presente che secondo indiscrezioni pregresse il dispositivo sarà basato sulla stessa piattaforma hardware degli iPhone 16, con chip Apple A18, ma con una novità degna di nota e di cui si chiacchiera oramai da tempo immemore: l’inclusione di un modem proprietario, sviluppato direttamente e internamente dal colosso di Cupertino, al pari di quanto fatto per i processori.