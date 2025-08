Risparmia 130 euro su Samsung Galaxy A36 5G: scegli il colore

Samsung Galaxy A36 5G è appena sceso al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Lo smartphone, lanciato quest’anno, è in sconto di 130 euro su Amazon. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata, accesso a Google Play per il download delle applicazioni e ben 6 anni di aggiornamenti garantiti. Un ottimo affare per chi cerca un modello di ultima generazione e con un futuro assicurato, ma non vuole spendere troppo.

Samsung Galaxy A36 5G è al minimo storico

Quali sono le specifiche in dotazione? Tra quelle principali troviamo il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore octa core, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensori da 8, 50 e 5 megapixel, selfie camera frontale da 12 megapixel, supporto alle reti 5G, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh. La scocca ha certificazione IP67 e dimensioni pari a 162,9×78,2×7,4 millimetri, il peso si attesta a 195 grammi. Scopri di più nella scheda tecnica del telefono.

Invece di pagarlo 459 euro come da listino, oggi puoi acquistare lo smartphone Samsung Galaxy A36 5G al suo prezzo minimo storico di 329 euro. Non lasciarti sfuggire lo sconto di 130 euro proposto dall’e-commerce: è automatico, no c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali.

Scegli la colorazione che preferisci tra Awesome Lime, Awesome White, Awesome Lavender e Awesome Black, la spesa finale non cambia. Sia la vendita che la spedizione sono sempre a carico di Amazon con la consegna gratis prevista entro domani (salvo esaurimento scorte).