Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il tablet su Amazon al minimo storico

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è appena sceso al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. È l’affare del giorno per chi cerca un tablet votato alla multimedialità, perfetto per lo streaming e non solo. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo lanciata dall’e-commerce consigliamo agli interessati di approfittarne prima del sold out.

L’offerta sul tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Ecco quali sono le specifiche tecniche in dotazione, racchiuse in un design sottile e qui proposto nella colorazione Oxford Gray.

Display da 10,4 pollici (2000×1200 pixel);

processore octa core Exynos 1280;

4 GB di RAM e 128 GB di storage (slot per microSD fino a 1 TB);

fotocamere da 8 e 5 megapixel;

altoparlanti AKG con Dolby Atmos;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata.

Il sistema operativo è Android, c’è l’interfaccia personalizzata One UI ed è possibile accedere alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Nella confezione è incluso il pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo. Scopri di più nella scheda completa.

L’offerta a tempo porta il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite al suo prezzo minimo storico di 149 euro. Non è mai stato così conveniente. Lo sconto è automatico e non richiede coupon o codici promozionali da attivare.

La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratis in pochi giorni, direttamente a casa tua. Lo puoi ordinare subito, è venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,5/5.