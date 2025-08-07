 Con questo codice compri iPhone 16 Pro risparmiando 285 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con questo codice compri iPhone 16 Pro risparmiando 285 euro

Ti basta inserire questo codice promozionale per sbloccare il forte sconto: ti aspetta iPhone 16 Pro al suo prezzo minimo storico.
Con questo codice compri iPhone 16 Pro risparmiando 285 euro
Tecnologia Mobile
Ti basta inserire questo codice promozionale per sbloccare il forte sconto: ti aspetta iPhone 16 Pro al suo prezzo minimo storico.

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che in questo momento propone l’iPhone 16 Pro da 128 GB con uno sconto di ben 285 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: di certo interesserà a molti e non è da escludere un sold out dietro l’angolo. Per approfittarne ti basta un codice, TECHAUG25, da inserire quando richiesto per tagliare la spesa. Il merito è di una nuova iniziativa promozionale messa in campo dal marketplace.

Risparmia 285 euro su iPhone 16 Pro

Super sconto su eBay per iPhone 16 Pro

Le specifiche tecniche sono quelle di un top di gamma: display Super Retina XDR da 6,3 pollici in alta definizione, chip A18 Pro di ultima generazione realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, tre fotocamere posteriori con sensore principale Fusion da 48 megapixel e teleobiettivo 5x, connettività Wi-Fi 7 e batteria con autonomia fino a 27 ore di riproduzione video con una sola ricarica. Il sistema operativo è ovviamente iOS, pronto per le funzionalità AI della suite Apple Intelligence e per l’aggiornamento alla versione 26 con restyling dell’interfaccia in stile Liquid Glass che arriverà in autunno. Per altre informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Il design di iPhone 16 Pro nella colorazione Titanio sabbia

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 285 euro sul listino ufficiale disponibile ora e acquista iPhone 16 Pro da 128 GB al prezzo finale di 954 euro, nella colorazione Titanio sabbia (invece di 1.239 euro). Come già anticipato in apertura, devi solo inserire il codice promozionale TECHAUG25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

eBay, il codice sconto TECHAUG25

Risparmia 285 euro su iPhone 16 Pro

L’offerta è proposta da UpgradeElettronica, un venditore professionale italiano che ha ricevuto migliaia di feedback positivi al 100% su eBay a testimonianza della sua affidabilità. C’è anche la spedizione gratis con la consegna prevista entro pochi giorni se decidi di effettuare subito l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Risparmia 130 euro su Samsung Galaxy A36 5G: scegli il colore

Risparmia 130 euro su Samsung Galaxy A36 5G: scegli il colore
Alternativa Low Cost Premium agli AirTag di Apple in offerta su Amazon

Alternativa Low Cost Premium agli AirTag di Apple in offerta su Amazon
Affare tablet: Xiaomi Redmi Pad Pro, l'occasione è su eBay

Affare tablet: Xiaomi Redmi Pad Pro, l'occasione è su eBay
HONOR Magic7 Lite: un telefono IMPERDIBILE a 264€ su eBay

HONOR Magic7 Lite: un telefono IMPERDIBILE a 264€ su eBay
Risparmia 130 euro su Samsung Galaxy A36 5G: scegli il colore

Risparmia 130 euro su Samsung Galaxy A36 5G: scegli il colore
Alternativa Low Cost Premium agli AirTag di Apple in offerta su Amazon

Alternativa Low Cost Premium agli AirTag di Apple in offerta su Amazon
Affare tablet: Xiaomi Redmi Pad Pro, l'occasione è su eBay

Affare tablet: Xiaomi Redmi Pad Pro, l'occasione è su eBay
HONOR Magic7 Lite: un telefono IMPERDIBILE a 264€ su eBay

HONOR Magic7 Lite: un telefono IMPERDIBILE a 264€ su eBay
Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ago 2025
Link copiato negli appunti