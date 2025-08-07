Con questo codice compri iPhone 16 Pro risparmiando 285 euro

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che in questo momento propone l’iPhone 16 Pro da 128 GB con uno sconto di ben 285 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: di certo interesserà a molti e non è da escludere un sold out dietro l’angolo. Per approfittarne ti basta un codice, TECHAUG25 , da inserire quando richiesto per tagliare la spesa. Il merito è di una nuova iniziativa promozionale messa in campo dal marketplace.

Super sconto su eBay per iPhone 16 Pro

Le specifiche tecniche sono quelle di un top di gamma: display Super Retina XDR da 6,3 pollici in alta definizione, chip A18 Pro di ultima generazione realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, tre fotocamere posteriori con sensore principale Fusion da 48 megapixel e teleobiettivo 5x, connettività Wi-Fi 7 e batteria con autonomia fino a 27 ore di riproduzione video con una sola ricarica. Il sistema operativo è ovviamente iOS, pronto per le funzionalità AI della suite Apple Intelligence e per l’aggiornamento alla versione 26 con restyling dell’interfaccia in stile Liquid Glass che arriverà in autunno. Per altre informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 285 euro sul listino ufficiale disponibile ora e acquista iPhone 16 Pro da 128 GB al prezzo finale di 954 euro, nella colorazione Titanio sabbia (invece di 1.239 euro). Come già anticipato in apertura, devi solo inserire il codice promozionale TECHAUG25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto.

L’offerta è proposta da UpgradeElettronica, un venditore professionale italiano che ha ricevuto migliaia di feedback positivi al 100% su eBay a testimonianza della sua affidabilità. C’è anche la spedizione gratis con la consegna prevista entro pochi giorni se decidi di effettuare subito l’ordine.