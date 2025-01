iPhone 16E: così potrebbe chiamarsi il nuovo iPhone low cost

A marzo di quest’anno dovrebbe essere lanciato sul mercato un iPhone SE 4, ma stando a quanto vociferato nel corso degli ultimi giorni Apple potrebbe aver deciso di chiamare il dispositivo in modo diverso: iPhone 16E.

iPhone 16E al posto di iPhone SE 4?

La notizia è stata diffusa per la prima volta tramite un post del 13 dicembre di Fixed Focus Digital, un account con oltre due milioni di follower sulla piattaforma di social media cinese Weibo. Il 31 dicembre, un altro leaker noto come Majin Bu su X ha citato una fonte dicendo a sua volta che il nome del dispositivo sarà iPhone 16E.

Al momento, non è chiaro se il nome includerà una E maiuscola o se la nomenclatura usata potrebbe essere iPhone 16e o iPhone 16 con una E all’interno di un quadrato, o addirittura iPhone 16SE.

Fixed Focus Digital non ha ancora un track record molto consolidato con le voci di Apple. L’account ha affermato accuratamente che i modelli di iPhone 16 Pro sarebbero stati disponibili in una nuova finitura bronzo, che ha finito per essere Desert Titanium, ma il colore era già stato vociferato all’epoca. Di contro, l’account si sbagliava sul numero di opzioni di colore per iPhone 16 e iPhone 16 Plus che sarebbero state disponibili.

Nome a parte, si dice che il nuovo smartphone abbia un design simile all’iPhone 14 di base, che è simile all’iPhone 16 di base. Le specifiche riferite includono un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, una porta USB-C, una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, un nuovo chip della serie A e 8 GB di RAM per Apple Intelligence e il primo modem 5G progettato da Apple. Non è chiaro se il dispositivo avrà un pulsante Azione, che ha debuttato sui modelli di iPhone 15 Pro.