iPhone SE 4: lancio confermato a marzo 2025

Secondo un’analisi di Barclays, il tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 4 di Apple sarà annunciato verso la fine del primo trimestre del 2025, con un debutto sul mercato per marzo. L’analisi rivela altresì che il dispositivo sarà dotato del primo modem 5G progettato direttamente dal colosso di Cupertino, confermando quindi quanto vociferato sino a questo momento.

iPhone SE 4: Barclays conferma il lancio a marzo 2025

Diversamente dai precedenti modelli, il futuro iPhone SE 4 avrà un design estremamente simile a quello di iPhone 14. Per il resto, le caratteristiche attese sono le seguenti: display OLED da 6,1 pollici, Face ID, Chip A-series di ultima generazione, fotocamera posteriore da 48 megapixel, USB-C, 8GB di RAM.

La vera novità è però il già citato modem 5G progettato da Apple, a cui l’azienda lavora oramai dal 2018. Sebbene Apple abbia esteso la sua collaborazione con Qualcomm fino al 2026, l’introduzione del modem proprietario costituisce un passo strategico per il futuro.

Al momento, non è ancora chiaro se questo nuovo modem offrirà vantaggi tangibili rispetto a quelli di Qualcomm, ma il solo fatto di sviluppare una soluzione proprietaria rafforza il controllo di Apple sulla sua tecnologia e sulla catena di produzione.

Ricordiamo che Apple ha annunciato l’iPhone SE 3 durante un evento online l’8 marzo 2022. Il dispositivo presenta un design molto simile a quello di iPhone 8, con caratteristiche ormai considerate obsolete, come un pulsante Touch ID, una porta Lightning e cornici spesse attorno al display. In Italia, il dispositivo presenta prezzi a partire da 549 euro (ma spesso su Amazon lo si trova in sconto), ma il nuovo modello potrebbe subire un leggero incremento di prezzo.