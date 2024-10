iPhone SE 4: nuovi dettagli su specifiche e lancio

Sebbene non sia ancora stato annunciato in via ufficiale, iPhone SE 4 sembra essere finalmente in procinto di fare il suo debutto sul mercato. In base alle molteplici indiscrezioni trapelate sino a questo momento, infatti, lo smartphone “low cost”di Apple dovrebbe venire lanciato il prossimo anno e ad avvalorare ancora di più questa tesi vi sono le informazioni provenienti dal leaker Jukanlosreve diffuse nelle scorse ore.

iPhone SE 4: scheda tecnica, prezzo e data di lancio

Andando più nello specifico, in base alle informazioni condivise dal leaker, iPhone SE 4 farà capolino sul mercato a marzo 2025, con un prezzo di partenza di 499 o 549 dollari.

Sempre secondo la fuga di notizie, il design di iPhone SE 4 si ispirerà a quello di iPhone 12, con uno schermo da 6,06 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 e Face ID. Sempre secondo quanto riferito, il chipset sarà l’A18 di iPhone 16 e 16 Plus, unitamente ad 8 GB di RAM necessari per eseguire Apple Intelligence. Ciò costituisce un enorme passo avanti rispetto ai 4 GB di RAM nell’attuale iPhone SE che è stato lanciato nel 2022 e mostra che il colosso di Cupertino si impegna a rendere disponibile Apple Intelligence al maggior numero possibile di utenti.

La scheda tecnica elenca anche uno spazio di archiviazione di 128 GB e un aumento della batteria a 3.279 mAh. Viene poi segnalata una singola fotocamera posteriore da 48 MP e una fotocamera selfie da 12 MP. Sono altresì inclusi il supporto USB-C, quello per Wi-Fi 6 e la classificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere.

Ovviamente occorre tenere presente che trattandosi di indiscrezioni non confermate, il tutto va preso con le pinze, come si suol dire, in quanto potrebbero esserci delle imprecisioni o delle vere e proprie falsità.