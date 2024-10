iPhone SE 4: sta per iniziare la produzione di massa

Da tempo si discute a più riprese dell’arrivo sul mercato di iPhone SE 4, il prossimo smartphone “low cost”di Apple. Stando a quanto vociferato sino ad ora, il dispositivo dovrebbe differenziarsi dai precedenti della medesima gamma per un design simile a quello di iPhone 14, andando a sostituire anche l’iconico Touch ID con il Face ID e con un nuovo comparto fotografico. Ma quando verrà avviata la produzione di massa dello smartphone? A quanto sembra, non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.

iPhone SE 4: produzione di massa a dicembre 2024

Un recente rapporto dell’affidabile analista Ming-Chi Kuo permette infatti di farsi un’idea di quanto Apple si stia dando particolarmente da fare nella produzione di massa di iPhone SE 4. Si ipotizza, infatti, che la “mela morsicata” lancerà iPhone SE 4 all’inizio del 2025, probabilmente intorno nel mese di marzo, e secondo Kuo l’azienda dovrebbe dare il via alla produzione di massa del dispositivo a dicembre 2024.

L’analista stima che i fornitori Apple produrranno circa 8,6 milioni di unità iPhone SE 4 da dicembre 2024 fino al primo trimestre del 2025.

Ricordiamo che l’attuale modello di iPhone SE è stato immesso sul mercato nel 2022, pertanto il suo successore potrebbe rappresentare un aggiornamento particolarmente interessante per tutti coloro che cercano un potente smartphone di fascia media. Il dispositivo, infatti, dovrebbe addirittura essere più prestante di iPhone 15, in quanto pare che supporterà Apple Intelligence poiché sarà alimentato dal chipset A18 di Apple e abbinato a 8 GB di RAM, il minimo necessario per eseguire la suite di funzionalità AI del gruppo capitanato da Tim Cook.