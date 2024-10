iPhone SE 4: design come iPhone 14, anche in variante Plus

Nelle scorse ore, il sito giapponese Macotakara ha diffuso in Rete alcune immagini di mockup del futuro iPhone SE 4 di Apple, visibili nel video dopo il salto, che mettono in evidenza un design del tuto simile a quello di iPhone 14, andando pertanto a confermare precedenti indiscrezioni.

iPhone SE 4: le immagini di mockup confermano un design simile a quello di iPhone 14

Più precisamente, viene confermata la compatibilità delle custodie di iPhone 14 con i mockup del nuovo modello “low cost” di smartphone del colosso di Cupertino in dirittura d’arrivo, suggerendo altresì l’esistenza di una variante di dimensioni maggiori.

Andando più in dettaglio, iPhone SE 4 dovrebbe avere dimensioni pari a 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm, come quelle di iPhone 14, le cui custodie in TPU morbido si adatterebbero perfettamente, anche se il ritaglio per la fotocamera è eccessivo, in quanto quella del nuovo modello avrebbe un solo sensore invece che due.

Inoltre, secondo Macotakara, iPhone SE 4 potrebbe essere lanciato non solo nella classica versione con display da 6,1 pollici, ma anche in un’inedita variante Plus con schermo da 6,7 pollici, similmente ad iPhone 14 Plus.

Dall’analisi delle immagini di mockup si evince altresì la presenza di un interruttore per disattivare l’audio e un notch più piccolo con Face ID nella parte superiore.

Macotakara sottolinea il fatto che al momento il design finale di iPhone SE 4 non è stato ancora deciso da Apple e che il modello più grande potrebbe anche non venire lanciato. Sino al prossimo anno, ovvero quando lo smartphone dovrebbe venire immesso sul mercato, potrebbero quindi cambiare ancora molte cose.